Penambahan Tujuh Kasus Positif Covid-19 di Kota Pangkalpinang, Total Karantina 30 Orang

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus M Hakim (MH) mengatakan, hingga Minggu (11/10/2020) total kasus positif covid-19 di Kota Pangkalpinang berjumlah 175 orang.

Ada penambahan kasus positif covid-19 lagi hingga hari ini berjumlah tujuh orang.

Tujuh orang tersebut atas nama Ny SS (52), warga Kecamatan Bukit Intan, Tn WL (26), warga Kecamatan Girimaya, Tn AMW (39), warga Kecamatan Gabek, NY.UR (33), warga Kecamatan Rangkui, NY.SFI (22), warga Kecamatan Bukit Intan, Tn ZA (36), warga Kecamatan Gerunggang, Ny IT (63), warga Kecamatan Gerunggang.

Kata Hakim, Ny SS (52) dan Tn AMW (39) kasus konfirmasi yang memiliki riwayat rapid reaktif, dinyatakan positif covid-19 pada kemarin, Sabtu (10/10/2020). Tn AMW merupakan ASN di Provinsi Bangka Belitung.

Tn WL (26) kasus konfirmasi yang diduga terpapar dari tarnsmisi lokal, dan TN.ZA (36) merupakan kasus konfirmasi yang pulang dari Belitung pada (2/10/2020) lalu.

Sementara itu, Ny UR (33) dan Ny SFI (22) kasus konfirmasi yang memiliki kontak erat dengan TN.ZI kasus konfirmasi pada (2/10/2020) lalu, keduanya merupakan rekan kerja ZI, Ny SFI saat ini memiliki gejala batuk pilek.

Ny IT (63) merupakan istri dari Tn ND kasus konfirmasi pada (8/10/2020) lalu, dan Ny IT memiliki gejala gejala batuk pilek sakit tenggorokan, dan memiliki penyakit bawaan hipertensi dan kolesterol, saat ini IT sedang dirawat di RSBT Kota Pangkalpinang.

"Kita juga terus melakukan rapid secara massal, serta sudah terjadi transmisi lokal maka kasus terus bertambah," ungkap Hakim kepada Bangkapos.com, Minggu (11/10/2020)

Hakim menyebutkan, dengan bertambah tujuh kasus tersebut di Kota Pangkalpinang saat ini yang sedang menjalani masa karantina berjumlah 30 orang.

"Total kasus menjadi 175 orang, yang dinyatakan selesai isolasi dan bebas Covid-19 sebanyak 144 orang, dalam isolasi atau perawatan 30 orang, dan meninggal dunia 1 orang," ungkap Hakim.