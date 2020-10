Dua Lipa Kembali Berpartisipasi dalam Pembuatan Lagu untuk Penyanyi K-Pop Twice

BANGKAPOS.COM-- Penyanyi kenamaan Inggris, Dua Lipa membuat heboh warganet.

Dua Lipa mengejutkan dengan berkolaborasi dengan group vokal Korea, Twice.

Menurut JYP Entertainment, agensi Twice, bintang pop Inggris tersebut, yang terkenal dengan single hit seperti " New Rules"dan" Don't Start Now, "berpartisipasi dalam penulisan lagu" Behind The Mask , "lagu 13 di album penuh kedua TWICE mendatang 'Eyes Wide Open'.

Ini bukan pertama kalinya Dua Lipa telah bekerja dengan tindakan K-Pop, setelah sebelumnya merekam lagu Kiss & Make Up dengan BLACKPINK serta remix khusus single Fisik menampilkan MAMAMOO 's Hwa Sa.

Sementara itu, 'Eyes Wide Open' milik Twice ini dijadwalkan rilis pada 26 Oktober.

Duet dengan BLACKPINK 2018

Para penggemar Dua Lipa dan Blackpink mendapat angin segar.

Setelah sekian lama menanti kolaborasi keduanya, kini secara lagu 'Kiss and Make Up' dirilis.

Saat ini, pendengar sudah bisa mengakses lagu tersebut di berbagai platform musik.

'Kiss and Make Up' menjadi satu di antara track yang ada di album terbarunya berjudul "Dua Lipa" versi Complete Edition.

