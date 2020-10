Harga Bahan Pokok di Kabupaten Bangka Terpantau Stabil, Kadisnakerperindag Sebut Stok Aman

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Harga sejumlah kebutuhan pokok dan kebutuhan penting (bapokting), di wilayah Kabupaten Bangka, terpantau stabil.

Hal tersebut berdasarkan data terbaru pihak Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag) Kabupaten Bangka, Senin (12/10/2020).

Kepala Disnakerperindag Kabupaten Bangka, Dalyan Amri mengungkapkan, sesuai dengan tugasnya, pemantauan memang harus terus dilakukan oleh pihaknya, agar dapat setidaknya mengetahui kondisi terbaru fluktuasi harga bapokting di daerah.

"Itu rutin dilaksanakan tiap hari, kemudian kita biasanya mengevaluasi perminggu," jelasnya kepada Bangkapos.com.

Terdapat 3 pasar tradisional yang terus dilakukan pemantauan oleh pihaknya, yakni Pasar Kite Sungailiat, Pasar Belinyu dan Pasar Kenanga. Untuk hari ini, dikatakannya, stok bapokting di Kabupaten Bangka relatif aman.

"Stok masih aman. Harga juga terpantau wajar. Tidak banyak kenaikan maupun penurunan harga," ucapnya..

Dalyan mengatakan, ada 15 komoditi yang dipantau serta terdapt 30 jenis item bahan pokok. Dari 15 komoditi yang dipantau, memang menunjukan adanya fluktuasi harga.

Fluktuasi terjadi pada penurunan harga di komoditi beras RM kemasan 5 kilogram (kg). Rata-rata menunjukkan penurunan 2 persen dari minggu kemarin. Kemudian, RM 15 kg mengalami penurunan 0,8 persen dan beras TR 15 kg turun 0,83 persen.

"Jadi, RM 5 kg itu minggu kemarin dikisaran Rp 60.000, sekarang seharga Rp 58.000. Untuk RM 15 kg, itu sekarang diharga Rp 167,8 ribu dan TR 15 kg itu sama dengan RM 15 kg," ungkapnya.

Penurunan juga terjadi pada bahan pokok pelengkap bumbu dapur, seperti bawang merah yang pada minggu lalu Rp 31.200 per kg, saat ini berada di harga Rp 30.400 per kg. Lalu, bawang putih berada di kisaran Rp 24.400 per kg.

Sementara untuk cabai besar (kriting), untuk hari ini hingga beberapa hari mendatang diprediksi tetap akan berkisar di harga Rp 33.000 per kg dan cabai kecil (rawit) di harga Rp 40.800 per kg.

"Kita prediksi pada minggu ini tetap berada dikisaran itu. Karena, stok InsyaAllah masih mencukupi," terusnya.

Ia juga menyebutkan, stok beras untuk di wilayah Kabupaten Bangka masih terbilang cukup. Hingga beberapa bulan mendatang. Hal ini dikarenakan pasokan beras dari distributor melimpah.

"Pasokan dari distributor ke agen kita yang di Sungailiat itu, relatif aman. Kita prediksi, 3 bulan kedepan juga aman. Termasuk, bahan penting juga relatif stabil," sebut Dalyan..

Berikut harga bahan pokok lainnya, menurut data Disnakerperindag Kabupaten Bangka, awal minggu ini :

* Gula pasir berada di harga Rp 12.300 per kg

* Daging sapi berada di harga Rp 120.000 per kg

* Daging ayam berada di harga Rp 23.000 per kg

* Telur ayam berada di harga Rp 1500 perbutir

* Minyak goreng Sania berada di harga Rp 13.200 perliter

* Minyak goreng Fortune berada di harga Rp 12.800 perliter

(Bangkapos.com/Ramandha)