Sosok Ovi Dian, Presenter yang Dijuluki Crazy Rich Indonesia, Ayahnya Sempat Jualan Minyak Tanah

BANGKAPOS.COM- Penggemar acara Mixed Martial Arts (MMA) pasti tak asing lagi dengan sosok presenter Ovi Dian.

Bukan hanya menjadi presenter, Ovi Dian juga dikenal sebagai bintang film.

Tapi namanya sempat jadi perbincangan saat muncul di YouTube Boy William.

Tak banyak yang tahu kalau ternyata Ovi Dian adalah anak orang kaya. Rumah bernuansa Bali dilengkapi lapangan golf, sempat membuat masyarakat tercengang.

Ayahnya, Lazuardi Ardiman, diketahui memiliki perusahaan penyiaran dan juga pom bensin.

Ovi Dian (TribunNewsmaker.com Kolase/ Instagram @ovi_dian)

Semua itu diketahui dari pengakuan Ovi Dian dalam video YouTube Boy William berjudul "Ada Lapangan Golf dan Mesjid Pribadi di Halaman Rumah!"

"Bapak gue itu dulu tahu enggak jualan apa? Jualan minyak tanah. Terus dia sempat jadi montir, I remember that," kata Ovi Dian dikutip Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Bagi Ovi Dian, ayahnya adalah seorang pekerja keras. Pasalnya, memulai bisnisnya dari nol, dan sekarang mereka bisa menikmati hasilnya.

"He just work very hard, growing from there akhirnya jadi punya pom bensin," sambung Ovi.

Bukan hanya pom bensin, berawal dari radio amatir yang biasa digunakan zaman dulu untuk berkomunikasi, ayahnya lantas membangun stasiun radio.