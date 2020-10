Ingin Tahu Fakta Nutrisi Buah Apel?

BANGKAPOS.COM - Apel adalah salah satu buah yang manfaat kesehatannya tidak diragukan lagi.

Bahkan, pepatah yang menyebut "An apple a day keeps the doctor away" populer di berbagai negara.

Menurut berbagai penelitian, buah yang yang berasal dari Asia Tengah ini memang memiliki banyak manfaat kesehatan.

Buah bernama latin Malus domestica itu kaya akan serat, vitamin C, dan berbagai antioksidan.

Buah ini makin populer karena sifatnya yang mengenyangkan tetapi dengan jumlah kalori yang rendah.

Mengutip dari hsph.harvard.edu, apel adalah buah paling populer di seluruh dunia.

Buah bertekstur renyah ini mudah disimpan, diangkut, dan tersedia sepanjang tahun.

Selain dimakan secara langsung, apel juga populer dijadikan berbagai jenis olahan makanan.

Menambah nilai dari apel, buah ini juga punya kandungan gizi yang tak bisa diremehkan.

Berikut nutrisi yang terkandung dalam satu buah apel berukuran sedang seberat 100 gram menurut Departemen Pertanian AS (USDA).