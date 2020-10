Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Laskar Pelangi' Nidji

Chord dan Lirik Lagu 'Laskar Pelangi' Nidji

BANGKAPOS.COM-- Masih ingat dengan lagu legendaris yang dipopulerkan oleh Group Band Nidji berjudul laskar pelangi.

Lagu ini cukup fenomenal diawal perilisannya, termasuk juga filmnya.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunsolo.com

Intro: G C G C….

G C

mimpi adalah kunci

Bm C D

untuk kita menaklukkan dunia

Bm C

berlarilah tanpa lelah

Bm C D

sampai engkau meraihnya

G C

laskar pelangi

Bm C D

takkan terikat waktu

Em Bm

bebaskan mimpimu di angkasa

C D

warnai bintang di jiwa

Reff:

G C

menarilah dan terus tertawa

G C

walau dunia tak seindah surga

Em C G D

bersyukurlah pada Yang kuasa

Em C Am

cinta kita di dunia

D G

selamanya

Musik : G C G C

G C

cinta kepa da hidup

G C

memberikan senyuman abadi

Am Bm

walau hidup kadang tak adil

C D

tapi cinta lengkapi kita