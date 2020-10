Yamaha Raih Banyak Prestasi dan Penghargaan  

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) berhasil menambah deretan apresiasi atas keunggulan produk-produknya. Kali ini prestasi tersebut diraih dengan memborong 9 penghargaan Otomotif Award di Tahun 2020 ini yang merupakan jumlah terbanyak diantara pabrikan roda dua lainnya.

Sederet produk-produk utama Yamaha mendapatkan pengakuan sebagai yang terbaik di berbagai kategori.

Paling prestisius adalah pencapaian produk teranyar All New Nmax 155 yang dinobatkan sebagai Bike of The Year 2020. Skutik MAXI Yamaha yang merupakan generasi terbaru Nmax itu juga menyabet Best of Medium Skutik 150cc.

Pengakuan atas kualitas terbaik MAXI Yamaha diberikan pula kepada Lexi dan Xmax yang masing-masing dianugerahi Best of Medium Skutik 125cc dan Best of High Skutik. Tak ketinggalan Yamaha TMAX-DX yang mendapatkan penilaian tertinggi sebagai Best of Big Skutik.

Dalam dua tahun beruntun penyelenggaraan Otomotif Award, tiga matik MAXI Yamaha yaitu Lexi, Xmax dan TMAX-DX sukses mempertahankan penghargaannya di kategori yang sama.

Begitu pula dengan MX King 150 yang mendapatkan poin tertinggi sebagai Best of Cub 150cc di 2019 dan 2020.

MAXI Yamaha merupakan kategori skutik premium Yamaha yang mengusung tagline “Live In The Higher Stage”.

Saat ini line up MAXI Yamaha terdiri dari Tmax, Xmax, All New Nmax 155, Aerox 155 VVA dan Lexi. MAXI Yamaha memberikan kebanggaan bagi penggunanya karena memiliki skutik terbaik di kelasnya dengan keunggulan desain, fitur, performa, mesin, teknologi dan kenyamanan.

Hadirnya MAXI Yamaha khususnya diawali dari Nmax di tahun 2015 telah mengubah kehidupan berkendara konsumen yang menjadikan motor sebagai ekspresi gaya hidup tidak sekedar alat transportasi semata.

Pada line up sport bike, model terbaru All New XSR 155 yang diluncurkan di akhir tahun 2019 lalu disematkan predikat Best of Sport Retro.