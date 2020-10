Chord dan Lirik Lagu 'Jangan Lupakan' Nidji

BANGKAPOS.COM-- Lagu group Band Nidji berjudul jangan lupakan merupakan keluaran 2007.

Lagu ini masuk dalam album berjudul top up yang banyak digemari bersama beberapa hits lainnya.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunambon.com.

[intro] E A B E 2x

.

E A

ku berjalan terus tanpa henti

B E

dan dia pun kini telah pergi

E A

ku berdoa di tengah indah dunia

B C#m F#m

ku berdoa untuk dia yang kurindukan

.

E A

ku mohon untuk tetap tinggal

B E G#

dan jangan engkau pergi lagi

E A

berselimut di tengah dingin dunia

B C#m G#m F#m

berselimut dengan dia yang kurindukan

.

[reff1]

A E

would it be nice to hold you

A E

would it be nice to take you home

A C#m B

would it be nice to kiss you

.

E A

ku mohon untuk tetap tinggal

B E G#

dan jangan engkau pergi lagi

E A

menyanyilah nana nana na hoo

B C#m G#m F#m

menyanyilah untuk dia yang kurindukan

.

[reff2]

A E

would it be nice to hold you

A E

would it be nice to take you home

A C#m B

would it be nice to kiss you

.

A E

would be nice to hold you

A E

would be nice to take you home

A C#m B

would be nice to kiss you

.

[interlude] C#m A E G#

.

[coda]

C#m A

jangan pernah lupakan aku

E G#

jangan hilangkan diriku

C#m A

jangan pernah lupakan aku

E G#

jangan hilangkan diriku

C#m A

jangan pernah lupakan aku

E G#

jangan pergi dari aku

.

C#m A E G# C#m

oooo... ooo... oooho... ooo

(Bangkapos.com/Tribunambon.com)