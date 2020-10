Chord dan Lirik Lagu 'Arti Sahabat' Nidji

Intro: C G Am Em D

C G Am

tak mudah untuk kita hadapi

Em D

perbedaan yang berarti

C G Am

tak mudah untuk kita lewati

Em D

rintangan silih berganti

Reff :

C

kau masih berdiri

G

kita masih di sini

Am

tunjukkan pada dunia

Em D

arti sahabat

C

kau teman sehati

G

kita teman sejati

Am

hadapilah dunia

Em D

genggam tanganku huwoho..

Musik : C G Am Em D