Dibanderol Mulai Rp 337 Juta, Intip Perubahan Produk Terbaru Kijang Innova Facelift

BANGKAPOS.COM - PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya resmi meluncurkan Kijang Innova facelift untuk pasar Indonesia melalui seremoni digital pada Kamis (15/10/2020).

Belum pernah mendapat pembaruan sejak meluncur pada 2016, beragam aspek langsung disematkan cukup masif di produk tersebut mulai dari eksterior, interior, hingga fitur-fiturnya.

"Hari ini merupakan waktu yang berbahagia bagi kami karena tidak hanya memperkenalkan satu produk saja, tapi dua yaitu New Fortuner dan New Kijang Innova," kata Presiden Direktur TAM Susumu Matsuda dalam peluncurannya.

Beberapa perubahan yang disematkan tak jauh berbeda dari bocoran-bocoran yang beredar di media sosial sebelumnya.

Paling kentara ada pada bumper, fog lamp, grill, pelek, hingga nuansa interiornya dimana baris kedua telah menggunakan captain seat.

Adapun harga dari Kijang Innova terbaru ini mulai dari Rp 337,6 juta sampai Rp 495,7 juta yang terdiri dari varian G, G Luxury, V, V Luxury, dan Venturer on the road DKI Jakarta.

Bila dibandingkan dengan banderol model terdahulu, terdapat selisih sekitar Rp 8-10 jutaan.

Di samping itu, peluncuran Kijang Innova terbaru sekaligus membuktikan atas keseriusan Toyota Indonesia untuk mengukuhkan posisinya di segmen mobil keluarga atau multi purpose vehicle (MPV) medium.

"Produk ini telah disesuaikan oleh pelanggan di Asia, khususnya Indonesia. Terbukti baik Fortuner maupun Kijang Innova mampu menjadi salah satu andalan Toyota yang telah menemani 2,2 juta penumpang di Indonesia," ujar VP TAM Henry Tanoto.

"Kami harap, kedua produk tersebut bisa mendukung mobilitas keluarga Indonesia dan berkontribusi lebih banyak terhadap industri otomotif nasional," lanjut Susumu.

Berikut rincian harga Kijang Innova facelift 2020:

- 2.0 G M/T: Rp 337.600.000

- 2.0 G Luxury M/T: Rp 343.800.000

- 2.0 G A/T: Rp 357.500.000

- 2.0 G Luxury A/T: Rp 363.700.000

- 2.0 V M/T: Rp 386.300.000

- 2.0 V Luxury M/T: Rp 392.500.000

- 2.0 V A/T: Rp 405.800.000

- 2.0 V Luxury A/T: Rp 412.000.000

- 2.0 M/T Venturer: Rp 435.00.00

- 2.0 A/T Venturer: Rp 455.500.000

- 2.4 G M/T Diesel: Rp 368.700.000

- 2.4 G A/T Diesel: Rp 389.900.000

- 2.4 V M/T Diesel: Rp 421.200.000

- 2.4 V A/T Diesel: Rp 440.900.000

- 2.4 M/T Venturer Diesel: Rp 474.300.000

- 2.4 A/T Venturer Diesel: Rp 495.700.000. (kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Resmi, Kijang Innova Facelift Dibanderol Mulai Rp 337 Juta"