Ikan Asin Rebo Dijual ke Bogor dan Palembang

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pantai Rebo yang terletak di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang sangat kaya.

Di Pantai Rebo ini cukup banyak masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai nelayan, karena daerah perairan lautnya masih cukup banyak menghasilkan ikan.

Salah satu andalan cara menangkap ikan yang banyak dilakukan para nelayan di Pantai Rebo yakni Bagan Ikan.

Hasil dari bagan ini kebanyakan yang berhasil ditangkap seperti Cumi-cumi, ikan Ciu, ikan Laisi , ikan Teri dan berbagai ikan lainnya.

Tidak mengherankan saat ini di kawasan Pantai Rebo ini tumbuh perkampungan masyarakat yang bekerja atau berusaha membuat ikan asin sebagai salah satu bentuk produk olahan dari hasil tangkapan bahan ikan para nelayan.

Bila kita menuju ke Pantai Rebo ini terlihat di kiri dan kanan jalan banyak didirikan para-para tempat untuk menjemur ikan asin yang dibuat masyarakat untuk mengolah hasil tangkapan bagan ikan.

Emi, salah satu pengusaha ikan asin Desa Rebo mengatakan pada saat musim bulan gelap biasanya ikan hasil tangkapan nelayan bagan cukup banyak dan melimpah, karena itu salah satu cara agar harga ikan tidak jatuh maka diolah menjadi produk ikan asin.

"Kami disini membuat ikan asin Teri, Ciu, Laisi , Tamban dan lainnya tergantung musim ikan apa," kata Emi kepada Bangkapos.com, Kamis (15/10/2020).

Ditambahkannya hasil produk ikan asin disini tidak mengalami kendala dalam pemasarannya dan cukup laku dijual.

Selain dijual untuk pasar lokal, juga kebanyakan dijual ke Pulau Jawa, yakni ke Kota Bogor dan juga Pulau Sumatera yakni ke Kota Palembang.

"Kalau ikan Teri kita jual Rp 40.000 per kg, ikan asin Laisi Rp 30.000 per kg, ikan asin Ciu Rp 10.000 per kg," ujar Emi.

Diakuinya untuk pasokan bahan baku ikan cukup banyak tersedia , namun saat ini kendala cuaca sering turun hujan sehingga ikan asin lama dalam proses pengeringannya.

"Kalau musim panas cukup dua hari ikan asin bisa kering tetapi kalau saat ini butuh satu bulan untuk proses pengeringan ikan asinnya," imbuh Emi.(Bangkapos.com/Edwardi)