Jika Dirupiahkan, Dalam 30 Menit Setiap Anggota BTS Hasilkan Rp147 Miliar

BANGKAPOS.COM - Boyband Korea Selatan, BTS, kini semakin kaya dengan adanya saham yang diterima dari Big Hit Entertainment.

Masing-masing anggota BTS menerima 68.385 saham Big Hit Entertainment yang dihargai 113 dollar AS atau Rp Rp 1,6 juta ketika agensi Initial Public Offering (IPO) dibuka hari ini.

Bagaimanapun ketika saham mulai diperdagangkan, harganya dibuka di angka 235 dollar AS per saham (Rp 3,4 juta) dan tiba-tiba melonjak mencapai 292 dollar AS (Rp 4,2juta).

Namun, harganya sedikit menurun sejak itu, yakni 300.000 KRW (Rp 3,8 juta) per saham.

Ini berarti bahwa nilai saham setiap anggota BTS sekarang mencapai 18 juta dollar AS (Rp 264 miliar).

Selama proses pengumpulan uang IPO, Big Hit Entertainment mengumpulkan 50,6 miliar dollar AS (Rp 744 triliun), hampir sama dengan Kakao Games (58,5 triliun KRW atau Rp 750 triliun) dan lebih dari SK Biopharm (30,9 triliun KRW atau sekitar Rp 396 triliun).

Persaingan untuk mendapatkan hanya satu saham Big Hit Entertainment sangatlah besar, dengan permintaan saham dengan rasio distribusi berkisar dari 564,69: 1 hingga 663,48: 1, tergantung pada aset perusahaan.

Pendiri dan Co-CEO Bang Si Hyuk adalah pemegang saham terbesar di Big Hit Entertainment, memiliki 43,44 persen perusahaan diikuti oleh Netmarble sebesar 25 persen.

Dengan 12.377.337 saham, Bang Si Hyuk telah menghasilkan lebih dari 1,78 triliun dollar AS (Rp 26 kuadriliun) sejauh ini! (kompas.com)

