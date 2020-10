Mulai Rp 500 Jutaan, Ini Spesifikasi Produk Baru Toyota Fortuner Facelift

BANGKAPOS.COM - PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya meluncurkan New Fortuner di Indonesia pada Kamis (15/10/2020).

SUV ladder frame ini mendapat pembaruan dari sisi eksterior dan interior, hingga penambahan beberapa fitur terkini.

Sekilas tampilannya kini cukup mirip dengan Fortuner baru yang sudah meluncur di Thailand dan Vietnam.

Henry Tanoto, Wakil Presiden Direktur PT TAM, mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 menjadi sebuah tantangan bagi penjualan mobil di Tanah Air.

Meski begitu, ia bersyukur bahwa Toyota masih jadi pilihan masyarakat Indonesia.

"Hal ini dibuktikan dengan mobil tujuh penumpang kami yang masih menjadi pilihan konsumen. Untuk melengkapi seri kendaraan IMV di indonesia, kami hadirkan New Fortuner dan New Kijang Innova," ujar Henry, dalam seremoni virtual.

Dari luar, Fortuner facelift sudah dilengkapi lampu depan dan foglamp LED.

Begitu juga dengan lampu belakang mendapat model baru. Di interior, terdapat 7 buah airbag yang terdapat di varian 4x4.

Kemudian untuk sistem hiburan menggunakan head unit 9 inci untuk varian VRZ, SRZ, dan TRD Sportivo.

Head unit ini juga memiliki fungsi NFC untuk membaca saldo kartu prabayar, seperti halnya milik Corolla Cross.

Khusus varian VRZ, SRZ, dan TRD Sportivo juga telah memiliki power tailgate with kick sensor.

Sebelumnya fitur ini hanya bisa ditemukan di varian TRD Sportivo. Meski begitu untuk fitur keamanan Toyota Safety Sense (TSS) masih absen di Fortuner facelift varian TRD Sportivo dan VRZ 4x4.

Namun kedua varian itu telah dilengkapi kamera 360 derajat, Blind Spot Detection, Lane Departure Warning, Moving Object Detection, dan Headway Monitoring Warning, serta wireless charging.

Berikut ini daftar harga New Fortuner TRD Sportivo:

- 2.4 G M/T Diesel Rp 504,9 juta

- 2.4 G A/T Diesel Rp 522,6 juta

- 2.4 VRZ A/T Diesel Rp 553,4 juta

- 2.4 VRZ A/T Diesel TRD Rp 568 juta

- 2.7 SRZ A/T Bensin Rp 577,4 juta

- 2.7 SRZ A/T Bensin TRD Rp 592 juta

- TRD 4x4 G A/T Diesel Rp 630,6 juta

- TRD 4x4 SRZ A/T Diesel Rp 704,5 juta. (kompas.com)

