Mulkan Berikan Penghargaan ke Petani Kopi Petaling Banjar

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Penghargaan diberikan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bangka kepada petani kopi di Petaling Banjar, Kecamatan Mendobarat. Penghargaan digelar di Rumah Dinas Bupati Bangka, Kamis (15/10/2020).

Bupati Bangka, Mulkan kepada Bangkapos.com mengungkapkan, pemberian penghargaan sendiri dilaksanakan, sebagai bentuk apresiasi Pemkab Bangka kepada petani yang sudah mengembangkan potensi pertanian di daerah.

Mulkan mengaku bangga dengan pencapaian petani kopi Petaling Banjar, Sumardi yang telah mengembangkan potensi desa. Seperti mengembangkan potensi pertanian kebun kopi.

"Ini menjadi bentuk nyata dan bukan hanya cerita. Selama ini kita berpikir kopi itu banyak dari luar. Padahal di kita ada dan ini belum banyak diketahui masyarakat," jelasnya.

Dia mengatakan, pengembangan dari perkebunan kopi ini, kedepannya bisa dikembangkan, sehingga dapat dijadikan oleh-oleh bagi masyarakat luar, ketika berkunjung ke Kabupaten Bangka.

"Kan bagi penikmat kopi, kopi bisa jadi sumber inspirasi. Maka harus sama-sama kita promosikan Kopling, kopi Petaling Banjar ini kepada masyarakat lainnya," jelas Mulkan.

Sumardi yang juga menjadi Ketua Kelompok Petani Petaling Banjar menyebutkan, di masa ini kebutuhan kopi di masyarakat terbilang sangat luar biasa.

Lebih lanjut, tanpa sungkan, petani kopi inipun mengajak masyarakat agar bisa bersama-sama membudidayakan kopi di daerah.

"Di Belitung saja butuh 2 ton per hari. Jadi, berapa banyak kebutuhan kopi per hari. Belitung saja butuh 2 ton per hari untuk kopi. Bagaimana kalau di Bangka. Sementara semua pasokan dari Lampung," katanya. (Bangkapos.com , Ramandha)