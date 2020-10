Chord dan lirik lagu 'Kau dan Aku' Nidji

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul kau dan aku yang dipopulerkan oleh Band Nidji berjudul kau dan aku masuk dalam album Breakthru.

Lagu ini cukup populer di zamannya hingga sekarang dan sering dinyanyikan ulang oleh musisi-musisi muda.

Berikut chord dan iriknya seperti dilansir dari tribunpapua.com

[Intro]

C Dm Am G C Dm Em Am G F

[Verse]

C Dm Em Am G F C Dm Em

Jika kau dan aku jalannya telah berbeda, haruskah kita berharap

Am G F C Dm Em Am G F