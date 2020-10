Lagu Dangdut-Chord dan Lirik Lagu Baru Rhoma Irama 'Dosa yang Menghantui' Kunci Mudah main di Am

BANGKAPOS.COM--Belum lama ini, pria yang akrab disapa bang Haji merilis sebuah single terbaru berjudul "Dosa yang Menghantui" pada 2 Oktober 2020 lalu.

Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang merasa dihantui oleh dosa, dan dia selalu Istighfar dan memanjatkan doa kepada Tuhan supaya tidak ada lagi beban.

Rhoma Irama berharap single ini dapat diterima baik oleh para penikmat musik Tanah Air.

Tak disangka, respons para penggemar dangdut pun sangat positif menyambut single tersebut.

Bahkan, lagu Dosa yang Menghantui itu sempat menjadi trending topik di ranah twitter tanah air pada Jumat malam.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Dosa yang Menghantui milik Rhoma Irama:

Intro :

E E Am

Am G

Dosa yang menghantui

Am

Selalu terbawa mimpi

Am G

Hidup jadi gelisah

Am

Tiada ketentraman jiwa

Am G

Istighfar dan doa

Am G

Selalu ku panjatkan

Am

Hanyalah padaMu Tuhan

Am G

Semoga Kau kabulkan

Am

Agar tiada lagi beban

(Int)

Am -G Am -G

Am -G Am

C G F

(reff)

Am G

Andai kering air mata

Am

semua tercurah hoo oooo

Am G

sungguh aku takkan bosan

Am

mohon pengampunan

Am G

Dosa yang menghantui

Am

Selalu terbawa mimpi

Am G

Hidup jadi gelisah

Am

Tiada ketentraman jiwa

(Musik)

E Am

B Dm Am -F E

(Reff)

Am G

Andai kering air mata

Am

Semua tercurah hoo oooo

Am G

Sungguh aku takkan bosan

Am

Mohon pengampunan

Am G

Dosa yang menghantui

Am

selalu terbawa mimpi

Am G

Istighfar dan doa

Am G

Selalu ku panjatkan

Am

Hanyalah padaMu Tuhan

Am G

Semoga Kau kabulkan

Am E F

agar tiada lagi beban.