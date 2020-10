Rhoma Irama Beberkan Lagu Paling Lama yang Diciptakan, Makna Selendangnya dan Lagu Terbarunya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Pentolan Soneta Group, Raja dangdut Rhoma Irama secara mengejutkan tampil sebagai bintang tamu dalam acara Brownis Trans TV, baru-baru ini.

Adapun Rhoma membeberkan cerita-cerita tentang masa lalu saat dirinya masih sangat aktif di industri hiburan Tanah Air.

Rhoma Irama berbagi kisah tentang bagaimana proses kreatifnya saat menciptakan lagu hingga makna di balik selendang yang selalu menjadi ciri khasnya.

Berikut rangkuman dari obrolan seru Rhoma Irama dalam acara Brownis Trans TV.

Makna di balik selendang

Rhoma Irama sangat identik dengan selendang yang melengkapi gaya busananya di atas panggung.

Saat ditanya oleh Ivan Gunawan bagaimana awal mula selendang itu bisa ada, Rhoma Irama pun memberi penjelasannya.

Selendang itu rupanya adalah identitas bahwa ia dan grup Soneta adalah muslim.

"Ya sebetulnya sejak kita deklarasi The Voice of Moslem tahun 1973 itu selendang sebagai identitas saja bahwa we are Moslem," kata Rhoma Irama.