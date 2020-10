Chord dan Lirik Lagu 'Cari Pacar Lagi' ST 12

BANGKAPOS.COM-- Lagu berjudul cari pacar lagi dipopulerkan oleh group Band ST 12.

Lagu ini masuk dalam album P.U.S.P.A yang dirilis 2010 dan hingga kini terus diperdengarkan.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunternate.com

Intro : C

C

cintaku cintaku padamu

Am

tak besar seperti dulu

Dm

kamu kok begitu menilai cintaku

G

begitu rendah di matamu

C

sayangku sayangku padamu

Am

tak indah seperti dulu

Dm

maumu begini maumu begitu

G

tak pernah engkau hargai aku

F G C

Ooh, im sorry ku takkan love you lagi

C

kupeluk memeluk dirimu

Am

tak hangat seperti dulu

Dm

kujadi selingkuh karena kau selingkuh

G

biar sama sama kita selingkuh

F G C

Ooh, im sorry kutakkan love you lagi

Reff:

F

biar kuputuskan saja

G Em

ku tak mau hatiku terluka

Am Dm

lebih baik kucukupkan saja

G C

ku tak mau batinku tersiksa

F

jangan kau selalu merasa

G Em

wanita bukan dirimu saja

Am Dm

lebih baik kuputuskan saja

G C

cari pacar lagi

musik : C Am Dm C

Am F G C

kembali ke :

Reff 2x

(Bangkapos.com/Tribunternate.com)