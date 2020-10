Chord dan lirik lagu 'Hujan' Utopia

BANGKAPOS.COM-- Lagu berjudul hujan di populerkan band Utopia.

Lagu ini masuk dalam album ketiga mereka.

Pada album ini Utopia masih tetap bertahan dan melakukan eksplorasi pada musik rock feminin.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunsolo.com

G C

rinai hujan basahi aku

Am D

temani sepi yang mengendap

G C

kala.. aku mengingatmu

Am D

dan semua.. saat manis itu..

.

Musik :

G Am Em C Em C

G Am Em C D G

.

G C

segala seperti mimpi

Am D

kujalani hidup sendiri

G C

andai.. waktu berganti

Am D G

aku tetap.. tak kan berubah..

.

Reff I:

Am D

aku.. selalu bahagia

Bm

saat hujan turun

Em

karna aku dapat mengenangmu

Am D

untukku sendiri.. oo oo

.

Musik :

G Am Em C D G

.

G C

selalu ada cerita (hu u u u)

Am D

tersimpan di hatiku

G

tentang.. kau dan hujan

C

tentang cinta kita

Am D G

yang mengalir.. seperti air..

.

Reff II

Am D

aku.. selalu bahagia

Bm

saat hujan turun

Em

karna aku dapat mengenangmu

Am D

untukku sendiri.. oo oo

.

Am D

aku.. bisa tersenyum

Bm

sepanjang hari

Em

karna hujan pernah

Am

menahanmu di sini

Cm

untukku..

.

Interlude :

G Em Bm D

G Em Bm D

Am D

.

==Kembali ke: Reff II

(Bangkapos.com/Tribunsolo.com)