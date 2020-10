Chord dan Lirik Lagu 'Rasa yang Tertinggal' ST 12

BANGKAPOS.COM-- lagu berjudul rasa yang tertinggal dipopulerkan oleh band ST 12.

Lagu ini masuk dalam album berjudul jalan terbaik yang dirilis sekitar 2004.

Berikut chord dan lirik lagunya seperti dilansir dari tribunsolo.com

Intro : F G Am….

F G Am….

.

F G Am

….bila asmaraku tlah tiba

F G Am

….merenggut nafas di jiwa

F G Am

itu dia….yang datang hadirkan cinta

F G Am

….menyebar ke dalam rasa

.

F G Am

…..dapatkahku mengatakannya

F G Am

….perasaan yang kupunya

F G Am

untuk dia….mestinya ku ungkapkan saja

F G Am

….tuk dapat jawaban darinya

.

Reff

F G

dapatkah aku memeluknya

Am

menjadikan bintang di surga

F G

memberikan warna yang bisa

A

menjadikan indah

F G

aku tak mampu mengatakan

Am

aku tak mampu tuk mengungkapkan

F G

hingga sampai saat ini perasaan

Am

tlah tertinggal….

.

F G Am

….dapatkah dia merasakan

F G Am

….satu nafas yang tersimpan

F G Am

itu bukan cinta….sekedar cinta biasa

F G Am

yang sesaat dan trus hilang

==Kembali ke : Reff

.

Musik : F G Am….F G Am [2x]

.

==Kembali ke : Reff

.

F G

dapatkah aku memeluknya

Am

menjadikan bintang-bintang disurga

F

memberikan warna yang bisa

G

dan teruslah bisa

A

menjadikan indah

.

F G Am

syanana na nanana…. syanana na nanana….

F G Am

syanana na nanana…. syanana nana….

(Bangkapos.com/Tribunsolo.com)