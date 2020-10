UPDATE Kasus Covid-19 di Kota Pangkalpinang, Enam Orang Sembuh dan Masih Jalani Karantina 14 Orang

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus M Hakim (MH) mengatakan, hingga hari ini Rabu (19/10/2020) kasus konfirmasi positif covid-19 di Kota Pangkalpinang berjumlah 181 orang.

Hakim menyebutkan, hari ini ada lima orang dinyatakan bebas covid-19 berdasarkan revisi5 dari Kemenkes RI.

Enam orang tersebut atas nama, Ny. JJM (48), An. PMJ (8), An. TAJ (9), Tn. AS (56), warga Kecamatan Girimaya, Tn. FHS (36), warga Kecamatan Gabek, Tn.RH (30), warga Kecamatan Gabek.

Keenamnya merupakan kasus konfirmasi pada (9/10/2020) lalu dan dinyatakan bebas covid-19 kemarin (18/10).

"Yang kemarin keenamnya dikarantina di asrama haji, dan sejak kemarin sudah kita pulangkan ke rumah masing-masing," kata Hakim kepada Bangkapos.com, Senin (19/10/2020)

Dia menyebutkan, dengan dinyatakan kelima orang tersebut bebas covid-19 saat ini yang sedang di karantina berjumlah 14 orang.

"Total kasus menjadi 181 orang, yang dinyatakan selesai isolasi dan bebas Covid-19 sebanyak 166 orang, dalam isolasi atau perawatan 14 orang, dan meninggal dunia 1 orang," sebut Hakim.

Istri Kepala OPD Positif Covid-19

Penambahan pasien yang positif Covid-19 juga bertambah di Belitung Timur di mana istri kepala OPD H yaitu EH (55) terkonfirmasi positif covid-19, Sabtu (17/10/2020).

Ia terkonfirmasi positif setelah pemeriksaan swab dilakukan di RS Marsidi Judono Tanjungpandan dengan pengambilan swab pada Jumat dan Sabtu (16/17/10/2020).