Chord dan Lirik Lagu 'Seperti Bintang' Utopia

BANGKAPOS.COM-- lagu berjudul seperti bintang dirilis 2005 dan masuk dalam album bejudul kekal.

lagu ini dipopulerkan oleh band Utopia dan merupakan album kedua dari group ini.

Berikut chord dan lirik lagunya seperti dilansir dari Tribunmanado.co.id

Intro : Am E C D

F C D E

Am

berjuta pedih

E

telah kurasakan

C D

dalam pencarianku

F C

yang tak pernah berakhir

D

ku tak tau

E

sampai kapan (sampai kapan)

Am

dan ku mengingat

E

dia seorang

C D

manusia sempurna

F C

dia buka mata ini

D E

dari kegelapan

Reff :

C

seperti bintang ia bersinar

E

temani hariku yang kelam

D

seperti bintang ia menjelma

C

mengisi senjaku yang sepi

F D

aku yang dulu padam

G F C

telah kau temukan

Am

berjuta pedih

E

telah kurasakan

C D

dalam pencarianku

F C

yang tak pernah berakhir

D E

entah sampai kapan