KISAH Personel BTS Bakal Difilmkan, Inilah 7 Sosok Pemerannya, Menurut ARMY Mirip Nggak?

Tujuh aktor Korea bakal tampil dalam drama Korea berdasarkan BTS Universe

Drama Korea Youth itu menampilkan tujuh laki-laki dalam perjalanan mereka tumbuh dewasa.

Meskipun karakter-karakter ini akan memiliki nama yang sama dengan anggota boyband BTS, namun cerita drama Korea ini fiktif.

Narasi yang diangkat dalam drama Korea Youth tentang berbagai kisah dalam bentuk metafora dan simbolisme.

Drama yang direncanakan tayang 2021 ini diproduksi oleh Kim Jae Hong, sebelumnya menggarap Your Neighbor's Wife dan Steal Heart.

Drama berjudul Youth ini ditulis oleh Kim Soo Jin, sebelumnya menggarap The Light in Your Eyes dan Weightlifting Fairy Kim Bokjoo.

Tim produksi di balik drama Youth membagikan ide mereka tentang para pemain.

Menurut mereka Ini adalah karya yang menangkap realitas dari tujuh anak laki-laki dengan cara yang nyata tapi menyenangkan, terutama dengan kompleksitas psikologi masing-masing.

"Mampu memahami karakter, memiliki kemampuan akting, dan memiliki chemistry antara karakter yang berbeda adalah hal terpenting bagi kami," kata tim Youth

"Kami melengkapi jajaran aktor muda dan pemula dengan visual segar yang akan memaksimalkan pesona masing-masing karakter. Nantikan sinergi itu," lanjut mereka