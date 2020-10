Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Isabella' ST12

Chord dan lirik lagu 'Isabella' ST 12

BANGKAPOS.COM-- Lagu berjudul Isabella ini cukup populer di Malaysia.

Lagu ini kemudian beredar luas di Indonesia dan di rilis ulang oleh group band ST 12

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunsolo.com

[intro] Am Dm E Am E-F-E

Am Dm

isabella adalah

G C

kisah cinta dua dunia

Am Dm

mengapa kita berjumpa

G E

namun akhirnya terpisah

[intro] Am Dm E Am E

Am Dm

terbayang lambaiannya

G C

saatku terbakar kehangatan

Am Dm

dunia dipenuhi

G E

warna berseri bunga cinta

F Dm G C

kita yang terlena hingga musim berubah

Dm G E

mentari menyepi menyalakan api cinta

[chorus]

Dm G

dia isabella

C Am

lambang cinta dan prahara

Dm G

terpisah karena

F C

adat yang berbeda

Dm G E

cinta gugur bersama daun-daun kekeringan

Am Dm

haluan hidupku

G C

terpisah dengan isabella

Am Dm

terbayang lambaiannya

G E

saatku terbakar kehangatan

F Dm G C

siang jadi hilang ditelan kegelapan malam

Dm G E

alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah

[interlude] Dm G C F Dm A# E 2x

[outro] Am Dm E Am Am-E

(Bangkapos.com/Tribunsolo.com)