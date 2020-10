Chord dan Lirik Lagu 'Hilang' Garasi

BANGKAPOS.COM-- Lagu berjudul hilang dipopulerkan oleh Band Garasi.

Lagu merupakan Original Sountrack dari film yang berjudul sama dan dirilis pada tahun 2011.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunsolo.com

Intro : G Em D C

G...

.

G

di manakah cinta sejati

Em

yang memberi ketenangan

D C

di hati oh hoo...

.

G

sampai kapan ku harus mencari

Em

kau pergi dan mungkin

D C

takkan kembali oh hoo...

.

G

dan aku menangis

Em

dan aku terluka

D C

bila... yeaah...

G

dan aku menangis

Em

dan aku terluka

D C

bila... engkau menghilang

.

Musik : G Em D C

.

G

Kau pergi dariku tinggalkanku

Em

lewati malam tanpa kasihmu

D

kurangkai kata, kurangkai nada

C

yang kuinginkan hanyalah cinta

.

Reff:

G

dan semua menghilang

Em

dan semua menghilang

D

dan semua menghilang...

C

yeaah...

.

Bridge:

G

Semua karna cinta ku menangis

Em

semua karna cinta ku tertawa

D

semua karna cinta … semua karna cinta

C

yang kau tinggalkan hanyalah luka

.

kembali ke Reff

.

Interlude: G Em D C (2x)

G...

