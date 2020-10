Petani Kabupaten Bangka Keluhkan Harga Ubi Kasesa Turun

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Para petani ubi kasesa di Kabupaten Bangka sejak beberapa minggu terakhir ini mengeluhkan harga beli ubi kasesa di pabrik tapioka turun dari Rp 1.050 per kg menjadi Rp 850 per kg.

Sementara harga real atau harga bersih yang diterima para petani ubi kasesa saat ini sekitar Rp 400-450 per kg, karena dipotong biaya upah panen ubi Rp 200-250 per kg dan biaya angkut/transportasi ubi kasesa dari kebun ke pabrik Rp 250-300 per kg.

Roni, petani ubi kasesa Pemali mengatakan penurunan harga jual ubi di tingkat petani ini sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir ini.

"Kita dapat info katanya harga ubi kasesa ini akan terus menurun sebagai dampak wabah pandemi Covid-19 yang terus terjadi hingga saat ini," kata Roni kepada Bangkapos.com, Kamis (22/10/2020).

Diakuinya saat ini masih ada sekitar dua hektare kebun ubinya belum dipanen karena masih menunggu harga ubi kasesa kembali normal.

"Kita juga heran kenapa harga tepung sagu di pasar tidak turun seperti harga sagu cap Gunung saat ini di toko-toko sekitar Rp 8.000 per kg, apalagi harga sagu cap Tani berkisar Rp 16.000 hingga Rp 24.000 per kg, sementara harga bahan baku ubi kasesa malah terus turun," imbuh Roni.

Terpisah perwakilan PT BAA, perusahaan produksi tepung tapioka , Beverly mengatakan terjadinya penurunan harga beli ubi kasesa ini disebabkan karena harga jual tepung tapioka di pasaran Pulau Jawa juga mengalami penurunan drastis.

"Saat ini harga tepung tapioka untuk jualan partai besar hanya di kisaran harga Rp 4.000 an per kg, apalagi saat ini cukup banyak pabrik tepung tapioka di Indonesia sehingga terjadi persaingan harga yang komau petitif, khususnya di Pulau Jawa," kata Beverly.

Diakuinya terjadi penurunan harga tepung tapioka juga sebagai akibat dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang masih terus terjadi hingga saat ini.

"Kita semua ketahui kondisi ekonomi saat ini bagaimana , akibat dampak pandemi Covid-19 ini mempengaruhi semua sektor ekonomi, adanya kebijakan PSBB di Pulau Jawa hingga aktivitas masyarakat juga dibatasi , banyak industri olahan makanan yang tutup dan lainnya, semuanya mengalami dan merasakan dampaknya," imbuh Beverly.

Diungkapkannya, untuk harga beli ubi kasesa para petani oleh pabrik tepung tapioka di Provinsi Lampung juga mengalami penurunan harga bahkan lebih murah dari harga di Bangka, yakni hanya Rp 600 per kg.

"Kita juga saat ini agak membatasi jumlah pembelian ubi dari petani karena khawatir produksi berlebih dan terlalu banyak menyimpan di gudang," tukasnya.

(Bangkapos.com/Edwardi)