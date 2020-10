Polantas Polres Pangkalpinang Akan Gelar Operasi Zebra Menumbing Pekan Depan, Ini Sasaran Utamanya

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepulauan Bangka Belitung, berserta Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pangkalpinang, menggelar Operasi Zebra Menumbing, yang akan dilaksanakan pada 26 Oktober 2020, pekan depan.

Salah satu tujuan operasi tersebut dilaksanakan, mengurangi jumlah pelanggaran dan kecelakaan lali lintas di jalan raya, Kota Pangkalpinang.

Kepala Bagian Operasional Polres Pangkalpinang AKP Johan Wahyudi mengatakan pelaksanaan Operasi Zebra Menumbing yang akan digelar selama dua minggu. Kegiatan itu dimulai, pada Senin 26 Oktober sampai 8 November 2020.

"Selama 14 hari, operasi itu digelar, dengan sasarannya kendaraan over muatan (over loading dan over dimensi) serta knalpot racing atau brong ini sasaran utama," Kata AKP Johan Wahyudi, Kamis (22/10/2020).

Kata Johan, titik operasi zebra menumbing 2020, tidak ditemukan. Namun hanya melihat situasi di lapangan. Kegiatan itu digelar dengan sistem mobile dan hunting.

Kegiatan itu tetap mempedomani protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 secara preventif dan persuasif juga humanis.

“Lalu, diharapkan tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) lantas yang aman dan nyaman,” ucapnya.

Satlantas Polres Pangkalpinang gelar Operasi Patuh Menumbing 2020, di Jalan Jenderal Sudirman tepat di depan Kantor PT Timah Tbk, Kamis (23/7/2020) (Bangkapos.com/Yuranda)

Kasat Lantas Polres Pangkalpinang AKP Dewi Rahmailis Munir mengatakan dalam Operasi Zebra Menumbing 2020 tersebut, ada beberapa target dalam prioritas pelanggaran.

Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm Standar nasional Indonesia (SNI) , pengemudi roda empat yang melebihi batas maksimal kecepatan dan mabuk pada saat mengemudikan kendaraan.

Selanjutnya, target prioritas pengemudi roda empat yang tidak menggunakan safety belt (sabuk keselamatan), pengemudi kendaraan bermotor yang melawan arus dan pengendara masih di bawah umur.

Selain itu muatan kendaraan over muatan (over loading dan over dimensi) dan para pengendara roda dua yang menggunakan knalpot racing atau brong.

“Kami mengimbau masyarakat, agar melengkapi surat kendaraannya, mulai SIM, STNK, helm, dan safety belt (sabuk pengaman), untuk kendaraan bermotor, agar menggantikan knalpot dengan standar,” pesan Dewi.

( Bangkapos.com / Yuranda )