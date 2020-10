Anang Hermansyah Kenakan Selang Oksigen Terbaring Lemah di Ranjang Pasca Operasi, Lho Sakit Apa?

BANGKAPOS.COM - Foto Anang Hermansyah tengah terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang oksigen menempel di hidung beredar.

Foto itu ternyata berasal dari postingan Instastory istrinya, Ashanty.

Lho, memangnya sakit apa?

Seperti diketahui, keluarga besar Anang Hermansyah dan Ashanty sedang menetap untuk sementara waktu di Bali.

Kondisi terkini ayah Aurel Hermansyah itu pun bikin geger netizen.

Foto tersebut pertama kali beredar lewat unggahan story akun instagram Ashanty, Kamis (22/10/2020).

Dalam foto yang diunggah ibu sambung Aurel Hermansyah tersebut Anang terlihat berbaring dengan memejamkan kedua matanya di atas ranjang pasien sambil ditemani oleh sang istri.

"Get Well soon," tulis Ashanty dalam unggahannya tersebut.

Beberapa waktu yang lalu Anang yang baru saja kembali dari Jakarta diketahui sempat mengalami cedera pada otot kaki akibat terlalu keras berolahraga.

Bukan hanya itu, ayah Azriel Hermansyah dan Aurel Hermansyah itu juga didiagnosa menderita penyakit lambung kronis lantaran jadwal makan yang tak teratur.