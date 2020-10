Chord dan Lirik Lagu 'Kosong' Dewa 19

BANGKAPOS.COM-- Lagu berjudul kosong ini dipopulerkan oleh band Dewa 19.

Lagu ini dirilis 2012 dengan album berjudul cintailah cinta.

Yang menjadi lagu jagoan di album ini adalah lagu “Arjuna Mencari Cinta” yang kemudian berubah menjadi “Arjuna”.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir tribunpalu.com

Intro : G Em Bm….

G Em Bm….

G Em Bm

ka….mu seperti hantu

G Em Bm

te….rus menghantuiku

Dm E> Am>

kemana pun tubuhku pergi

Cm G Em C D

kau terus membayangi aku….

G Em Bm

sa….lahku biarkan kamu

G Em Bm

ber….main dengan hatiku

Dm E> Am>

aku tak bisa memusnahkan

Cm G Em C D

kau dari pikiranku ini

Reff I:

A#

di dalam keramaian

Cm A# Cm

aku masih merasa sepi

A# C F G#

sendiri memikirkan kamu uu

Cm D#m/F#

kau genggam hatiku uu

A# Fm

dan kau tuliskan namamu

A# Fm

kau tulis namamu….

Musik : C Am>Em….

C Am> Em….

Gm A Dm Fm

C Am> Dm G….

G Em Bm

tu….buhku ada di sini

G Em Bm

te….tapi tidak jiwaku

Dm E> Am>

kosong yang hanya kurasakan

Cm G Em C D

kau telah tinggal di hatiku….

Reff II:

A#

di dalam keramaian

Cm A# Cm

aku masih merasa sepi

A# C F G#

sendiri memikirkan kamu uu

Cm D#m/F#

kau genggam hatiku uu

A# Fm

dan kau tuliskan namamu

A# Fm/G#

kau tulis namamu….

Reff III:

C

didalam keramaian

Dm C Dm

aku masih merasa sepi

C D G AF#

sendiri memikirkan kamu

Dm Fm/G#

kau genggam hatiku uu

C Gm

dan kau tuliskan namamu

C Gm

kau tulis namamu…..

C Gm

kau tulis namamu…..

C Gm

kau tulis namamu…..

C Gm/AF#

kau tulis namamu…..

(Bangkapos.com/Tribunpalu.com)