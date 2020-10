Hasil Penelitian Inilah 10 Film Horror Paling Menakutkan, dari Indonesia?

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO THRILL HADIRKAN SERIAL BARU "THE EXORCIST" - Film horror klasik terseram kini hadir dalam bentuk serial televisi. Serial "The Exorcist" akan tayang perdana dan eksklusif di Indonesia mulai Kamis 16 Februari 2017 jam 21.00 WIB di saluran TV asia Thrill. Hantu dan Pendeta yang menyerupai di Film Horror The Exorcist itu mendatangi kantor Tribunnews.com, Jumat (10/2/2017) Jakarta. "The Exorcist" Dapat disaksikan di Indovision, Okevision, Orange TV, Aora TV, Yes TV, Transvision, UTV, Skynindo dan Matrix TV. TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO