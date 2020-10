3 Trik Ini Ternyata Bisa Menurunkan Berat Badan, Dijamin Takjub Melihat Hasilnya 

Sudah Gak Zaman Diet Gila-gilaan, Berat Badan Ideal Ternyata Bisa Mudah Didapat Cuma dengan Melakukan 3 Hal Tak Terduga Ini

BANGKAPOS.COM -- Setiap orang tentu ingin memiliki berat badan yang ideal.

Sayangnya, proses menurunkan berat badan agar mencapai hasil yang ideal tersebut memang tidaklah mudah.

Diperlukan usaha seperti olahraga, menjaga pola makan, hingga diet untuk mewujudkannya.

Namun, tahukah Anda, menurunkan berat badan ternyata tidak harus dengan tiga cara tersebut, lo.

Ada beberapa trik unik yang rupanya ampuh untuk menurunkan berat badan.

Wah, kira-kira apa saja ya, Moms?

Melasir dari laman Eat This, berikut ini beberapa trik unik yang efektif untuk menurunkan berat badan:

Hindari piring berwarna putih

Berdasarkan hasil studi dalam The Journal of Consumer Research, warna permukaan tempat makan berpengaruh terhadap ukuran porsi makanan yang mungkin ada di atasnya.

Peserta penelitian yang makan dari piring putih ternyata mengambil 22% lebih banyak makanan daripada mereka yang makan dari piring berwarna merah.

Kemudian, para peneliti menyimpulkan bahwa kontras warna yang tinggi pada piring bisa membuat kita makan lebih sedikit.

Makan di depan cermin

Trik yang kedua adalah makan di depan cermin.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of the Association for Consumer Research, mengonsumsi makanan di depan cermin dapat membantu kita mengubah kebiasaan makan menjadi lebih baik.

"Saat mengonsumsi makanan tidak sehat di depan cermin, orang biasanya mengalami ketidaknyamanan karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar makan sehat," tulis para peneliti.

Mereka pun berpendapat, di depan cermin orang-orang dapat menghubungkan ketidaknyamanan dengan rasa makanan.

Sebab, sulit untuk menghubungkan rasa ketidaknyamanan itu ketika individu tersebut belum sadar apa yang dikonsumsinya.

Belanja makanan saat perut kenyang

Membeli bahan makanan dengan perut kosong bukanlah ide yang bagus.

Pasalnya, menurut penelitian, hal itu dapat mengaburkan pilihan tentang apa yang ingin dimakan.

Biasanya dalam kondisi lapar, orang cenderung tertarik membeli segala macam bahan makanan.

Namun saat kenyang, kita bisa memilih apa yang kita perlukan saja.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di JAMA Internal Medicine, para peneliti menyimpulkan, puasa jangka pendek pun dapat membuat orang memilih makanan yang tidak sehat dan berkalori tinggi dalam jumlah banyak.

Nah, itu dia Moms tiga trik unik yang efektif untuk menurunkan berat badan. Selamat mencoba!

(*)

