GP ANSOR Bangka Belitung Peringati Hari Santri dengan Berbagi Sembako dan Kuatkan Kaderisasi

BANGKAPOS.COM -- PW GP ANSOR Kepulauan Bangka Belitung bersama PC GP Ansor Belitung Timur terus memperkuat kaderisasi.

Kegiatan kali ini diawali Studium General bertema ANSOR, Ekonomi dan Kepemimpinan Ideologi Bernegara dengan narsum yang hadir off line adalah KH. Zulfaizin, Lc. (Rois Syuriah PCNU Beltim), KH. Ahmad Mahfudz (Ketua Tanfidziyah PCNU Beltim) dan Dr. Masmuni Mahatma, M.Ag (Ketua PW GP ANSOR Kep. Babel). Sedangkan yang hadir via on line (zoom meetting), Sumantri Suwarno, M.Si (Ketua PP GP ANSOR), Andri Boenjamin (Praktisi Ekonomi Jakarta), Fendi Haryono (Anggota DPRD Belitung).

Masmuni Mahatma, Ketua PW GP ANSOR Kep. Babel: MENSYUKURI HARI SANTRI DENGAN BERBAGI SEMBAKO DAN KUATKAN KADERISASI (Ist)

Acara Studium General dan PKD ini dibuka langsung oleh Gus Aun (Mewakili Ketum PP GP ANSOR) dan Ketua DPRD Kabupaten Beltim (Fezzi Uktoseja, SE., MM.)

Acara ini dikemas juga dengan membagikan 66 paket sembako kepada guru ngaji dari kampung lintas desa di Belitung Timur.

"Mengambil momentum Hari Santri, PW dn PC GP ANSOR ikut mensyukuri melalui pembagian paket sembako kepada 66 guru ngaji. Ini sebagai bakti kader Ansor yang kebanyakan berasal dari kaum santri dalam menempatkan dan menghidmahkan diri kepada guru-guru ngaji yang selama ini menunjukkan jalan religius dan kehambaan," ujar Masmuni Mahatma, selaku Ketua PW GP ANSOR Kep. Babel.

Masmuni Mahatma, Ketua PW GP ANSOR Kep. Babel: MENSYUKURI HARI SANTRI DENGAN BERBAGI SEMBAKO DAN KUATKAN KADERISASI (Ist)

Lebih jauh, Masmuni menegaskan bahwa "Kader-kader GP ANSOR harus mensyukuri Hari Santri tak cukup dengan buat flayer atau "ucapan selamat," melainkan perlu dibarengi tindakan riil meski sederhana. Itulah etos kesantrian."

Di sisi lain, Agus Suryanto melaporkan, PKD kali ini diikuti 50 peserta dari berbagai Kecamatan dan latar kependidikan.

"Semoga, calon kader ini kelak benar-benar menjadi potensi prospektif bagi pertumbuhan Ansor dan misi ke-NU-an di Beltim," tuturnya.