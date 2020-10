BANGKAPOS.COM - MOTO GP 2021 di Mandalika Lombok, Lihat Penampakan Sirkuit yang Akan Segera Selesai Dibangun

Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu saat rapat Koordinasi Kerjasama Kementerian/Lembaga/Dunia usaha, Pemda dan Percepatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, Kamis.

"Jangan sekali kali merugikan masyarakat karena pembangunan bukan mengenai hanya fisik saja, tapi masyarakat yang ada tinggal di sekitarnya bisa merasakan manfaatnya," tegas Odo, dilansir dari Antara.

Selain itu, dalam rapat koordinasi dengan tema "Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika," katanya, Kamis (22/10/2020) dilansir dari Antara.

Hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Zulkieflimansyah.

Dirinya mengaku mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi terkait proyek sirkuit itu agar nantinya proyek itu juga memberi dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

"Saya kira kita semua "on the right track" walaupun ada hal-hal yang masih kurang. Kita koordinasikan agar menemukan solusi yang terbaik," kata Bang Zul, sapaan akrabnya.

Berharap lebih baik dari Thailand

Rencananya, sirkuit yang dibangun di lahan seluas sekitar 1.200 meter persegi itu, akan siap menggelar ajang balap kelas dunia tahun depan.