Via Vallen Minta Maaf Video Klip Kasih Dengarkanlah Aku di-Take Down dari YouTube, Ini Penyebabnya.

Via Vallen Ft. Dyrga Dadali - Kasih Dengarkanlah Aku

Official Music Video

BANGKAPOS.COM - Video Clip musik terbaru Via Vallen ft Dyrga Dadali berjudul Kasih Dengarkanlah Aku di-take down dari YouTube.

Hal tersebut lantaran muncul anggapan soal tudingan video klip tersebut yang dianggap menjiplak video dari penyanyi Korea Selatan, yakni IU.

Produksi video lagu Kasih Dengarkanlah Aku tersebut mirip dengan video clip Above The Time milik IU.



IU sendiri merilis video clip tersebut sudah lama, yakni pada 18 November 2019 silam, hampir satu tahun.

Sedangkan klip Kasih Dengarkanlah Aku ini baru saja dirilis di kanal YouTube milik Ascada Musik pada Jumat (23/10/2020) kemarin.

Tak lama setelah rilis, video clip tersebut mendapat kecaman dari publik karena menilai konsep video tersebut sama dan merupakan suatu plagiat.

Sejumlah video memperlihatkan kemiripan di antara dua video klip itu, mulai dari adegan menjatuhkan bulu hingga momen seorang pria menari.

Mengetahui hal tersebut, Via Vallen sebagai talent penyanyi telah buka suara.

Melalui unggahan di Instagram Stroynya, Via mengaku malu dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi ini.

Via mengaku bukanlah penggemar K-Pop, dan ia tak banyak tahu soal video clip Above The Time.

Penyanyi asal Sidoarjo itu mengaku tak menyangka jika konsep video tersebut sangat mirip dengan klip milik IU.