7 Jenis Pelanggaran Prioritas Penindakan Operasi Zebra 2020

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Mulai hari ini Senin 26 Oktober 2020 Polri menggelar Operasi Zebra 2020.

Razia zebra ini serentak di seluruh Indonesia selama dua minggu mulai hari ini.

Operasi Zebra juga digelar jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Bagian Operasional Polres Pangkalpinang AKP Johan Wahyudi mengatakan pelaksanaan Operasi Zebra Menumbing yang akan digelar selama dua minggu.

Kegiatan itu dimulai pada Senin 26 Oktober sampai 8 November 2020.

"Selama 14 hari, operasi itu digelar, dengan sasarannya kendaraan over muatan (over loading dan over dimensi) serta knalpot racing atau brong ini sasaran utama," Kata AKP Johan Wahyudi kepada Bangkapos.com, Kamis (22/10/2020).

Kata Johan, titik operasi zebra menumbing 2020, tidak ditemukan. Namun hanya melihat situasi di lapangan. Kegiatan itu digelar dengan sistem mobile dan hunting.

Kegiatan itu tetap mempedomani protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 secara preventif dan persuasif juga humanis.

“Lalu, diharapkan tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) lantas yang aman dan nyaman,” ucapnya.

Kasat Lantas Polres Pangkalpinang AKP Dewi Rahmailis Munir mengatakan dalam Operasi Zebra Menumbing 2020 tersebut, ada beberapa target dalam prioritas pelanggaran.