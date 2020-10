Hasil Lengkap dan Klasemen Liga Inggris, Leicester City Naik ke Empat Besar Setalah Bungkam Arsenal

BANGKAPOS.COM - Hasil dan Klasemen Liga Inggris menjadi menarik pada pekan kemarin.

Leicester City berhasil masuk ke empat besar klasemen Liga Inggris usai mengalahkan Arsenal di kandangnya sendiri, Stadion Emirates.

Delapan pertandingan pekan ke-6 Liga Inggris 2020-2021 telah dimainkan.

Lima laga digelar pada Sabtu (24/10/2020) hingga Minggu dini hari WIB kemarin.

Sementara tiga pertandingan dihelat pada Minggu (25/10/2020) hingga Senin dini hari WIB.

Tiga pertandingan terakhir itu adalah Southampton vs Everton, Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United, dan Arsenal vs Leicester City.

Arsenal kontra Leicester City menjadi pertandingan yang paling akhir dimainkan pada hari itu.

Adapun hasil laga itu adalah 1-0 untuk kemenangan Leicester.

Gol semata wayang Leicester City, yang menumbangkan Arsenal di markasnya sendiri, Stadion Emirates, dibuat oleh Jamie Vardy sepuluh menit jelang berakhirnya waktu normal.

Berkat kemenangan ini, Leicester City sukses merangsek naik ke urutan empat klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 12 angka dari enam laga.