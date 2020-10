UPDATE: Hari Ini Tidak Ada Penambahan Kasus Covid -19 di Pangkalpinang, Total Karantina 12 Orang

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus M Hakim (MH) mengatakan, hingga hari ini Senin (26/10) kasus konfirmasi positif Covid -19 di Kota Pangkalpinang berjumlah 189 orang, tidak ada penambahan kasus untuk hari ini.

Sebaliknya kata Hakim, hari ini ada tiga orang dinyatakan bebas Covid-19 di Kota Pangkalpinang.

Tiga orang dinyatakan bebas Covid-19 itu masing-masing inisial Tn NO (64), Warga Kecamatan Tamansari, Ny IT (63) dan Tn ND (68), Warga Kecamatan Gerunggang.

NO konfirmasi pada Tanggal 19 Oktober 2020 lalu, IT terkonfirmasi Tanggal 11 Oktober 2020 dan ND terkonfirmasi Tanggal 7 Oktober lalu.

"Tn ND dan Ny IT merupakan kasus konfirmasi suami istri yang kemarin dikarantina di RSBT sebab memiliki gejala batuk dan pilek hingga sakit tenggorokan," jelas Hakim kepada Bangkapos.com, Senin (26/10/2020).

Setelah tiga orang ini dinyatakan bebas Covid-19, maka tersisah saat ini masih dikarantina berjumlah 12 orang.

"Total kasus menjadi 189 orang, yang dinyatakan selesai isolasi dan bebas Covid-19 sebanyak 176 orang, dalam isolasi atau perawatan 12 orang, dan meninggal dunia 1 orang," tegasnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)