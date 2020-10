Dedy Irawan Terpilih Aklamasi Jabat Ketua PWI Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Konferkab PWI Bangka Selatan memutuskan Dedy Irawan terpilih sebagai Ketua PWI Bangka Selatan periode 2020-2023 secara aklamasi yang berlangsung di Wendy Kafe Toboali Selasa (27/10/2020).

Dedy Irawan menjadi calon tunggal yang maju dalam pemilihan selanjutnya pemilik suara sepakat dan memberikan dukungan. Dari 6 pemilik suara sah 4 pemilik suara menyatakan mendukung dan 2 suara tidak hadir.

"Secara aklamasi berdasarkan dukungan pemilik suara sah yang telah menetapkan Dedy Irawan sebagai Ketua PWI Bangka Selatan," kata Rudi Syahwani yang memimpin rapat pleno.

Dedy Irawan mengatakan dirinya bersama rekan rekan PWI Bangka Selatan yang telah bekerja keras selama 1 bulan ini mempersiapkan Konferkab hingga berjalan sukses.

Terkait terpilihnya ia sebagai Ketua PWI Bangka Selatan dirinya akan segera menyusun kepengurusan PWI Bangka Selatan. Dimana Ada 3 agenda yang akan segera dijalankan yakni PWI Basel Goes To School. Kemudian program PWI Basel Goes To Village ke desa desa di Kabupaten Bangka selatan. Terakhir pelatihan jurnalistik untuk dinas dinas di Pemkab Bangka Selatan.

"Jadi kepengurusan akan segera disusun untuk di SK kan kemudian akan segera melaksanakan 3 program dalam waktu dekat ini," kata Dedy Irawan.

Sementara Ketua PWI Bangka Belitung M Fathurrahkman yang menutup kegiatan Konferkab PWI Bangka Selatan mengatakan dengan terpilih ketua PWI Bangka Selatan dapat mengajak rekan rekan lain yang belum bergabung untuk dapat direkrut. Aktifis paea wartawan di Bangka Selatan telah eksis sebelum terbentuknya PWI.

"Sebelumnya ada Pokja Basel yang telah eksis dengan berbagai kegiatan positif ini akan menjadi contoh bagi PWI kabupaten lainya," kata M Fathurrahkman.

Pembukaan Konferkab PWI Bangka Selatan di Wendy Kafe Toboali Selasa (27/10/2020) (Bangkapos.com / Deddy Marjaya)

