Anak Korban Teriak Pencuri pun Tertangkap

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Aksi pencurian diduga dilakukan Tersangka AS alias AL (18) di rumah korban, Ahmad Zuhro (40), Warga Jalan Dusun Pantai Desa Batu Belubang Pangkalanbaru, Bangka Tengah, gagal. Aksi kejahatan itu dipergoki oleh anak korban, Rabu (28/10/2020) sekitar pukul 02.30 WIB. Alhasil, tersangka pelaku, AS Warga Jalan Swadaya, Sungaiselan, Bangka Tengah ini ditangkap.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bangkapos.com menyebutkan, aksi yang dilakukan AS, diketahui anak korban setelah mendengar dan melihat gelagat orang di dalam rumah mereka.

Suara yang mencurigakan itu, terdengar dari dalam rumah. Saat itu diduga pelaku ini, sedang mengambil barang berharga milik keluarga.

Setelah melihat orang yang mencurigakan itu, anak Ahmad kemudian berteriak. Seketika pelaku langsung melarikan diri.

Namun pelarian pelaku diketahui oleh warga setempat, hingga akhirnya diamankan warga di RT setempat.

Kemudian pelaku diserahakan ke Polsek Pangkalanbaru, guna mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Kapolsek Pangkalanbaru, AKP Robby Ansyari kepada Bangkapos.com, Rabu (28/10/2020) mengatakan, pelaku sudah diamankan kantornya. Pelaku diduga melakukan pencarian melalui cara pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.

"Modus yang dilakukan oleh diduga pelaku. Pelaku masuk kedalam rumah korban dengan cara, membuka jendela samping dengan sebuah kayu, kemudian pelaku langsung masuk dan mengambil barang berharga milik korban," kata Kapolsek.

Pelaku melakukan aksinya sekitar pukul 02.30 WIB, namun belum sempat membawa barang hasil curian, pelaku dipergoki oleh anak korban. "Kemudian anak korban langsung berteriak, pelaku langsung kabur, namun diamankan oleh warga dan Pak RT. Anggota langsung ke TKP mengamankan pelaku," katanya.

Pelaku langsung diserahkan oleh warga kepada pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. "Sudah diamankan, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya. (Bangkapos.com/ Yuranda)