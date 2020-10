In Radio Kepulauan Babel 97,6 FM Raih 3 Penghargaan dari Indonesiapersada.id

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) 97,6 FM berhasil meraih 3 kategori dari 5 kategori penghargaan dalam acara Anniversary 1st Program Berita Indonesia Live Penyegaran Wawasan Jurnalistik Media Penyiaran Dan Anugerah Indonesiapersada.id Award via aplikasi Zoom Meeting yang berlangsung di Gemilang Studio, Rabu (28/10/2020).

Pencapaian ini dapat diraih setelah bersaing dengan 155 LPPL seluruh Indonesia. Reporter Yudistira dari LPPL In Radio Pemprov. Babel berhasil meraih Terbaik I dalam kategori Reportase Terbaik dan Terbaik II dalam kategori Presenter Terbaik. Sementara itu, LPPL In Radio Pemprov. Babel berhasil meraih kategori LPPL Paling Aktif.

Sudarman selaku Pembina LPPL In Radio 97,6 FM merasa bersyukur atas anugerah yang telah diberikan kepada In Radio Babel. Harapannya penghargaan ini akan memacu untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait informasi kepada masyarakat, sekaligus evaluasi diri atas kekurangan yang perlu diperbaiki dimasa yang akan datang.

Terdapat 5 kategori dalam acara Anugerah Indonesiapersada.id Award, 3 untuk penyiar antara lain, reporter terbaik, presenter terbaik, dan radio host terbaik. Serta, 2 anugerah khusus yang diberikan untuk LPPL yaitu, LPPL paling aktif dan LPPL penggerak.

Trio Beni Putra panitia pelaksana kegiatan menyampaikan, ”Anugerah ini diberikan dengan penilaian yang berkualitas karena sudah melalui pertimbangan yang sudah matang. Acara ini sebagai salah satu ajang silaturahmi sekaligus sarana pembelajaran bagi para penyiar Indonesia.”

Tim dewan juri yang mendapatkan kehormatan untuk memilih pemenang dari tiap-tiap kategori antara lain, Ervan Wahyudi selaku Produser Berita Kompas TV, Aai Prihandari Satvika Dewi selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi UNTAG 1945 Surabaya, dan Eddy Santoso selaku Direktur Eksekutif Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia.

Listya Anindita sebagai Direktur LPPL In Radio 97,6 FM menyampaikan “Saya berterima kasih dan bangga kepada segenap tim In Radio Babel 97,6 FM karena menjadi bagian dari tim yang luar biasa. Penghargaan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus pelecut semangat bagi kami agar, terus disiplin, bekerja sama, dan kompak menjadi pilihan sumber informasi terpercaya untuk masyarakat sesuai tagline In Radio.”

Selain penyerahan penghargaan, dalam kegiatan ini juga memberikan penyegaran wawasan kepada penyiar radio Indonesia antara lain, materi wawasan menulis untuk telinga, wawasan tentang jurnalistik media penyiaran oleh Reporter Ivan Lie Kabul. (*)

Penulis : Natasya

Foto: Iyas Zi