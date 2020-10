Ucapan selamat Maulid Nabi Muhammad SAW dalam Bahasa Inggris. 

BANGKAPOS.COM - Umat muslim akan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Maulid Nabi tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020.

Sebagian umat Islam memperingati Maulid pada malam ini, Rabu (28/10/2020).

Ada berbagai tradisi perayaan maulid di sejumlah negara. Di Indonesia, tradisi merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW pun berbeda-beda.

Seiring kemajuan teknologi, banyak umat muslim menjadikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi sebagai postingan atau status di sosmed dan aplikasi WhatsApp.

Berikut Bangkapos.com rangkum contoh ucapan selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Inggris, yang dihimpun Bangkapos.com dari Tribunnews.com dan sumber lain.

1. I wish you happy and blessed Milad un Nabi (Mawlid) 2020.

2. Blessed Mawlid to everyone as we celebrate the birth of The Teacher of teachers; mercy upon mankind and all of existence; the manifestation of Love, Peace and Kindness.

3. Today, Rasulullah SAW was born. He's our last prophet, our role, our guider and helper to Jannah.

May we're always close to him as he is close to Allah and to us. Don't forget to do shalawat, akhi & ukhti