WAJAH Karyawati Bank Ini Tiba-tiba Penuh Bintik-bintik, Begini Cerita Sebenarnya

Apa yang akan kamu lakukan jika berhadapan dengan satu jerawat yang tumbuh di kulit wajah cantikmu ?

Mungkin saja kamu langsung merasa kepercayaan dirimu seketika surut hingga tak berani untuk muncul di hadapan umum.

Lalu bagaimana jika seluruh area wajahmu dipenuhi oleh jerawat ?

Bisa jadi, kamu akan merasa frustasi hingga tak ingin melihat wajahmu lagi.

Tapi mau tidak mau, seperti itulah yang dialami oleh seorang pengguna TikTok sekaligus karyawan bank berikut ini.

Wajah cantiknya mendadak ditumbuhi oleh banyak jerawat, hingga membuat wajahnya terlihat ngeri.

Walau demikian, ia tetap menerima kondisi itu dan tak malu untuk tetap tampil di muka umum.

Ialah seorang wanita cantik yang diketahui bernama Khairasifa sekaligus pemilik akun Tiktok @nkhzifa.

Lewat akun TikToknya itu, Khairasifa berbagi cerita sedih yang tengah dia alami.

Cerita-cerita itu pun viral dan cukup mengundang perhatian warganet, bahkan salah satunya ada yang ditonton hingga 6 juta lebih tayangan di platform tersebut.

Menurut cerita yang dia bagikan dalam bentuk video tersebut, kisahnya bermula sejak September 2019 lalu.

Pada saat itu, kulit wajahnya muncul banyak komedo dan bruntusan.

Sementara jerawat yang muncul hanya sedikit dan memiliki ukuran yang kecil.

"Kondisi wajah aku yang seperti itu memang sudah berlangsung lama," ungkap Khairasifa.

Dirinya pun memutuskan mengunjungi klinik kecantikan di akhir September 2019, dan sebulan kemudian wajahnya lebih membaik.

"Bruntusannya berkurang, noda-nodanya menghilang," lanjutnya.

Di akhir bulan Oktober, ia kembali mengunjungi klinik kecantikan karena dianjurkan untuk melakukan tindakan yaitu peeling untuk menghilangkan bruntusan di wajahnya.

Namun, beberapa hari setelah menjalani peeling, muncul jerawat berukuran besar dan tumbuh banyak di kulit wajahnya.

Semula, dia mengira kondisi itu adalah proses detoks atau pengeluaran racun yang sedang terjadi pada kulit wajahnya.

Namun kondisinya justru malah semakin memburuk dan pada akhirnya Khairasifa memutuskan untuk berhenti menggunakan produk dari klinik kecantikan yang sebelumnya dia kunjungi.

Ia pun memutuskan mengunjungi Klinik Kulit dan Kelamin yang ditangani langsung oleh ahlinya, dua bulan setelah itu untuk menjalani pengobatan.

Wajah Khairasifa mendadak ditumbuhi banyak jerawat. (SERAMBINEWS.COM/ISTIMEWA)

"Di klinik kulit dan kelamin ini, aku dikasih dua pengobatan, yaitu dalam dan luar," jelas Khairasifa.

"Untuk pengobatan dalam aku diberi obat antibiotik. Tapi obat antibiotiknya tidak dianjurkan untuk pasangan yang sudah menikah dan ingin memiliki keturunan," lanjutnya.

"Untuk pengobatan luarnya aku dikasi tooner, totol jerawat, pencuci wajah, dan krim malam. Tapi krim malamnya tidak selalu," tambahnya.

Khairasifa juga mengungkapkan, obat dan perawatan itu secara konsisten dia lakukan selama 4 bulan.

Dan selama itu pula dia tidak dibolehkan untuk memakai sunscreen di kulit wajahnya.

"Alhamdulillah beberapa bulan setelahnya, jerawatku membaik. Dan jerawat besar aku juga menghilang. Yes I did it," katanya.

Saat dihubungi Serambinews.com, Khairasifa mengatakan bahwa saat ini kondisinya sudah membaik walau masih ditumbuhi jerawat dan bekasnya.

Namun salah satu masalah lainnya ialah wajahnya jadi lebih sensitif.

"Alhamdulillah sudah membaik untuk sekarang, walau masih jerawatan dan masih banyak bekas jerawatnya," kata Khairasifa kepada Serambinews.com saat dihubungi vira direct messenger, Senin (26/7/2020).

"Tapi kondisi wajahnya jadi lebih sensitif dan mudah berjerawat," sambungnya.

Walau demikian, Khairasifa berharap bahwa ceritanya itu bisa menjadi penyemangat bagi para pejuang jerawat lainnya.

Dia pun membagikan tips lainnya untuk melawan jerawat, selain pengobatan dokter yang dia jalani.

"Selain karena produk dari dokter, yang pertama kita harus menjaga makanan yang kita makan. selain itu kita harus konsisten, terus ikhtiar dan yang terakhir sabar, ini yang paling susah," ungkapnya.

Khairasifa juga menyampaikan, bahwa yang paling penting adalah tetap mencintai diri sendiri bagaimanapun kondisinya.

Salah satunya seperti yang dia lakukan dengan tidak menyembunyikan atau menutupi jerawatnya, meskipun diakui bahwa dirinya merasa berat dan malu. (Serambinews.com/Yeni Hardika)

