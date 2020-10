Derby Desa Kundi Warnai Laga Semi Final Kejuaraan Futsal HUT KONI Bangka Barat

Tim Futsa ll Star FC (Biru) vs Al Mutaqin FC (Orange) , di laga Semi Final Kejuaraan Futsal peringatan HUT KONI ke 82 dilapangan Chelsea, dusun Pait Jaya, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Jumat (30/10/2020) sore

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Derby dua klub asal desa Kundi all Star FC vs Al Mutaqin Fc, mewarnai laga Semi Final Kejuaraan Futsal peringatan HUT KONI ke 82 di lapangan Chelsea, Dusun Pait Jaya, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Jumat (30/10/2020) sore tadi.

Dilaga lain tim BB FC 2011 dari kota Muntok ditantang Elang Laut FC dari Kecamatan Parittiga. Laga empat tim yang lolos ke semi final tersebut berlangsung sengit.

Sejak kick off dimulai, tim All Star FC besutan Afrianto Lim alias Acon, tampil agresif. Serangan demi serangan yang dilancarkan All Star FC akhirnya berbuah goal di menit menit awal.

Baca juga: CEK Nama-nama yang Lulus CPNS Kemenag 2019 di Kemenag.go.id, Berikut Ketentuan Lengkapnya

Baca juga: Bambang Trihatmodjo Terjerat Utang Negara Rp 50 Miliar, Mayangsari Bela Suami: Dia Orang Baik

Baca juga: 5 Kelainan Kehidupan Pribadi Presiden Perancis Macron, Kawini Nenek-nenek hingga Selingkuhi Guru

Baca juga: Kakak Syok Lihat Chat WA Adik Bahas Persetubuhan, Polsek Lubuk Besar Bekuk Sang Kekasih

Kebobolan satu gol tak membuat tim Al Mutaqin FC patah arag. Mereka balik tampil menyerang hingga peluit akhir ditiup skor tipis 4-3 untuk kemenangan Al Mutaqin FC.

Sementara, di laga lainnya BB FC 2011 asal kota Muntok harus mengakui ketangguhan tim Elang Laut FC dari Kecamatan Parittiga yang berhasil mendulang kemenangan dengan skor akhir 4-3.

Sejak awal laga Elang Laut FC tampak mendominasi permainan. Serangan demi serangan dilancarkan tim futsal asal Parittiga tersebut. Hingga peluit babak pertama usai, Elang Laut FC memimpin dengan skor 2-1.

Tak ingin dipermalukan di kandang sendiri, tim BB FC 2011 mencoba bangkit. Upaya tersebut pun berbuah manis sehingga menjadikan skor imbang 3-3

5 Menit, menjelang babak kedua usai, tim Elang Laut menutup kemenangan dengan skor akhir 4-3.

Sementara ketua KONI Barat H Muhammad Amin, mengatakan laga final berlangsung, Jumat (30/10/2020) nanti malam.

Dimana pada babak final Elang Laut FC akan ditantang Al Mutaqin FC. Sementara, All Star FC akan di jamu tusn rumah BB FC 2011 memperebutkan juara ketiga dan ke empat.

" Tadi sore 4 tim yang lolos ke semi final telah berlaga. Malam ini langsung ke laga final mempertandingkan Elang Laut FC melawan Al Mutawin FC. Sedangkan untuk perebutan juara ketiga ke empat ada laga All Star FC dan BB FC 2011," ujar H Muhammad Amin.

(bangkapos.com / Anthoni Ramli)