BINTANG KEHIDUPAN, Ini Lirik & Chord Gitarnya, Nike Ardilla: Jenuh Aku Mendengar Manisnya Kata Cinta

BANGKAPOS.COM -- Lagu Bintang Kehidupan dirilis pada 1 Desember 1989.

Adapun lagu Bintang Kehidupan dipopulerkan Nike Ardilla.

Lagu ini terdapat dalam album Nike Ardilla dengan judul yang sama.

Chord gitar Bintang Kehidupan - Nike Ardilla

Intro : Am…G…F…C

Dm…Am…E….

Am G

Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

Mungkin nasib ini

G

suratan tanganku

(Am)

harus tabah menjalani

Int. Am..G..F..C

Dm..Am..E…

Am G

Jauh sudah langkahku

F

menyusuri hidupku

C

yang penuh tanda tanya