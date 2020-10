Dampak Buruk Sering Begadang bagi Kesehatan Bisa Kena Serangan Jantung hingga Gangguan Mental

BANGKAPOS.COM - Sering begadang tengah malam ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan.

Apalagi jika sampai tidak tidur hingga pagi hari, tentu saja lama kelamaan bisa membahayakan kesehatan.

Sederet masalah kesehatan pun mengintai orang yang sering begadang.

Hobi begadang menjangkit di kalangan anak muda zaman now. Bagaimana tidak? Bermain gadget sering membuat kita menunda waktu tidur malam. Mulai dari bermain game, aktif di media sosial, sampai chatting dengan teman-teman.

Padahal tubuh yang sering beraktivitas di siang hari membutuhkan porsi tidur malam yang cukup, antara 6-8 jam.

Bukan hanya lelah dan ngantuk, kita juga sulit berkonsentrasi di kelas. Bahkan, kamu bisa terserang 6 penyakit ini loh:

Serangan Jantung dan Stroke

Jangan sekali-sekali menjadikan begadang sebagai gaya hidup kalau kamu nggak mau berisiko terkena serangan jantung dan stroke.

Menurut penelitian yang dilakukan di University of Chicago dalam Journal of the American Medical Association menyebutkan, kekurangan tidur dapat menyebabkan penumpukan kalsium dalam pembuluh darah dan berisiko menimbulkan terbentuknya plak.

Bahayanya, plak itu dapat terlepas dari dinding pembuluh darah dan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah jantung dan otak. Hal inilah yang menyebabkan seseorang terkena serangan jantung dan stroke.