Setelah Dinar Candy, Kini Giliran Nikita Mirzani Jual Celana Dalam, Begini Kondisi dan Harganya

BANGKAPOS.COM- Aksi selebriti jual barang-barangnya mungkin biasa. Namun, belakangan penjualan celana dalam artis heboh.

Usai Dinar Candy, belum lama ini, Nikita Mirzani berhasil membuat heboh usai menyebut nominal harga celana dalamnya di depan publik.

Bahkan Nikita Mirzani blak-blakan akan melelang celana dalam yang telah robek itu dengan harga yang tak wajar.

Pengakuan Nikita tersebut diketahui lewat sebuah cuplikan video yang diunggah akun @nihkitakepottv.

Pada Jumat (30/10/2020) kemarin, janda beranak tiga mulai terang-terangan menunjukan celana dalamnya di depan kamera.

"Kalau nggak salah gue beli 3,5 juta," kata Nikita Mirzani sembari menunjukan celana dalamnya yang sobek.

"Lihat tuh udah robek-robek lagi, ini nanti gue pakai terus gue mau lelang. Paling gue lelang Rp 300 Juta," lanjutnya.

Sontak saja unggahan Nikita langsung mendapat respon dari sejumlah warganet.

Banyak dari mereka yang justru memberikan dukungan serta doa kepada Nikita.

"Yang aku suka dari nyai orangnya bener-bener apa adanya gak munafik dan satu lagi wonder women the best, bener-bener love deh sama Nyai. Bahagia selalu ya Nyai dan keluarga," komentar @indah_sari_2310.

"300 juta di kasih lend*r, pasti gak dicuci lagi sama yang beli," imbuh @ameliaamelia8329.