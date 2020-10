Suami Ungkap Penyakit Melaney Ricardo hingga Sebulan Pisah dengan Anak, Tyson Merasa Bersalah

BANGKAPOS.COM - Artis Melaney Ricardo dikabarkan sedang sakit. Istri Tyson Lynch ini bahkan sudah sebulan berpisah dengan anak-anaknya.

Lalu apa penyakit yang diderita presenter ternama tersebut?

Dilansir dari YouTube Melaney Ricardo, sang suami, Tyson menceritakan sakit yang dikeluhkan sang istri.

"Saya sebenarnya pikir itu cuman flu biasa, karena dia banyak symptoms (gejala) seperti saya dulu" kata Tyson dikutip TribunJakarta.com, Kamis (29/10/2020).

Baca juga: Ayah Lesty Kejora Ungkap Peluang Putrinya Dinikahi Rizky Billar, Sempat Ada Pertemuan Keluarga

Baca juga: RAMALAN SHIO Sabtu 31 Oktober 2020: Shio Kerbau Membawa Peluang, Shio Babi Sensitif

Baca juga: Zodiak Hari Ini Sabtu 31 Oktober 2020: Leo Ragu, Scorpio Penuh Energi dan Populer

Presenter Melaney Ricardo saat ditemui usai tampil di salah satu acara stasiun televisi swasta di kawasan Mampang, Jakarta Selatan (KOMPAS.com/ANDIKA ADITIA)

"Sering food poisoning (keracunan makanan). Tapi ya memang saya salah," sambungnya.

Tyson bercerita sang istri merasakan mual, tapi tak bisa muntah.

Selain itu, Melaney Ricardo juga merasakan lemas dan tak bertenaga.

"Ya lumayan banyak istirahat di kamar, saya pikir cuma flu tapi memang saya salah," kata Tyson.

Tyson rupanya sempat merasa bersalah karena salah mendiagnosa penyakit sang istri.

"Saya sedikit malu, karena beberapa kali bilang ke dia it's okay, it's just food poisoning (nggak apa-apa, cuma keracunan makanan)," katanya panjang lebar.