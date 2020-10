Tips Buat Jomblo Ingin Cari Pacar, Lakukan Empat Langkah Ini

BANGKAPOS.COM -- Kamu jomblo, tak punya pacar ? Jangan sedih. Banyak hal yang dapat dilakukan agar segera punya pasangan. Kuncinya yakin, doa dan usaha. Mau tau caranya ? Simak langkah berikut ini.

1. Kenalan lewat game online

Siapa yang saat pandemi ini jadi rajin main game online?

Hal ini bisa jadi kesempatan yang bagus untuk dapat gebetan dan pacar yang baru, lho!

Kalau kita bermain menggunakan mode randon player kita bisa aja mendapatkan kenalan cowok baru. Enggak cuma dari Indonesia aja tapi bisa juga dari luar negeri!

Apalagi kalau orangnya asyik diajak ngobrol saat kita lagi main game, bisa-bisa berlanjut minta nomor WA dan mulai chatting lebih intens, deh!

Tapi harus hati-hati juga, ya. Karena kita enggak kenal sama sekali sebelumnya, maka kita jangan langsung serius banget. Just make it fun and take it slow. Kalau jodoh enggak ke mana, kok!

2. PDKT lewat media sosial

Cari gebetan/pacar baru juga bisa banget dari media sosial. Kita bisa cari mutual friend lewat twitter atau dari akun-akun komunitas yang kita minati, atau kenalan lewat komentar/DM di Instagram.

Kalau kita merasa takut buat kenalan sama orang yang baru, kenapa enggak coba ngegebet teman kita aja lewat media sosial?