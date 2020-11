Chef Juna Buka-bukaan soal Kehidupan Pribadi, Pernah Rawat Mantan Istri Ditinggal Pacar Saat Hamil

BANGKAPOS.COM - Terkenal dengan image yang cool, Chef Juna buka-bukaan soal kehidupan pribadinya.

Dia blak-blakan soal statusnya yang duda pada podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Buka-bukaan itu dianggap seakan menjawab kritikan netizen yang mengomentari bahkan menasehati soal hidupnya yang belum terlihat memiliki pendamping hidup di usia 45 tahun.

Menjawab semua tudingan orang, ia pun membongkar kenyataan soal hidup hidup pribadinya di podcast kanal YouTube Deddy Corbuzier yang tayang pada Minggu (1/11/2020) itu.

Awalnya mereka sedang membahas soal green card yang dimiliki Chef Juna karena ia sempat tinggal di Amerika Serikat.

Akhirnya ia jujur kalau ia tengah berpikir untuk merelakan green card tersebut karena situasi pandemi dan politik di Amerika saat ini.

Kemudian ia menyinggung soal mantan istrinya yang justru mau pindah ke Indonesia saat Donald Trump resmi jadi presiden Amerika.

"Waktu Trump menang jadi presiden, my ex wife, my ex wife is American. But we still good friends, (mantan istriku orang Amerika. Tapi kita masih berteman baik)" kisahnya.

"But you don't have kids (Tapi kalian tidak punya anak) tapi?" tanya Deddy ikut terkejut dengan pengakuan itu.

Chef Juna hobi naik motor dan turing ke alam (Fanpage FB Juna Rorimpandey)

Akhirnya Chef Juna menceritakan siapa kisahnya dengan sang mantan istri.