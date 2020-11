Lagu Lawas-Chord dan Lirik Lagu 'Gerimis Mengundang' di Populerkan SLAM Main di Kunci C

BANGKAPOS.COM-- Lagu Gerimis mengundang merupakan lagu lawas berasal dari Malaysia.

Kita ketahui di tahun 1990an blantika musik Indonesia sempat diinvansi lagu-lagu Malaysia, terutama lagu slow rock Malaysia yang banyak disukai penggemar musik di Indonesia.

Satu lagu yang hits dan dicover sejumlah penyanyi Indonesia adalah Lagu "Gerimis Mengundang"

Berikut Chord dan Lirik Lagu " Gerimis Mengundang" yang dipopulerkan oleh SLAM

Intro : C F G C

Am F G G C

C F C

Ku sangkakan panas berpanjangan

Dm G

Rupanya gerimis rupanya gerimis

C

Mengundang ha ha ha ha

Dm G C

Dalam tak sedar ku kebasahan

C F C

Pernah juga kau pinta perpisahan

Dm G

Aku sangkakan itu hanyalah

C

Gurauan ha ha ha ha

Dm G C

nyata kau serius dalam senyuman

Reff:

Am

Bukan sekejap denganmu

F

Bukan mainan hasratku

G

Engkau pun tahu niatku

C

Tulus dan suci

Am

Senang benar kau ucapkan

F

Kau anggap itu suratan

G

Sikit pun riak wajahmu

C

Tiada terkilan

#

F

Hanya aku separuh nyawa

C

Menahan sebak di dada

F

Sedangkan kau bersahaja

C

Berlalu tanpa kata

Dm G

Terasa diri amat terhina

C

Kau lakukan

Dm G

Terasa diri amat terhina

C

Kau lakukan

Song: F C

Dm G C

F C

Dm G C

C F C

Sia-sia ku korban selama ini

Dm G

Jika kasihku jika hatiku

C

Kau guris…ho ho ho ho

Dm G C

Dalam tak sedar ku menangis

Outro : C

(*)